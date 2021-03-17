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Коронавирус

Горняк22: Европу накрыла третья волна коронавируса

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Европу захлестнула третья волна COVID-19. Эксперты уверены, что в этом виноваты мутации вируса и слабая кампания по вакцинации от ковида.

Минздрав Австрии предупредил, что в страну пришла третья волна пандемии. В ведомстве считают, что всех въезжающих необходимо тестировать, чтобы избежать роста заболевших.

Третья волна в Молдавии проходит тяжелее двух предыдущих. Наиболее сложная обстановка складывается в Кишиневе.

Третий день подряд в Узбекистане фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В Ташкенте усилили контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Алтайская правда

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