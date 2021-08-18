Горняк22: Доктор Мясников опроверг пользу малых доз алкоголя при профилактике COVID-19

Доктор Мясников в своем Telegram-канале опроверг пользу алкоголе как средство профилактики коронавируса. Ряд СМИ опубликовали такое заявление со ссылкой на его слова.

Один из самых популярных врачей в России, телеведущий Александр Мясников пояснил, что не говорил подобного.

«Меня спросили: правда ли, что употребление алкоголя повышает риск заражения? Я ответил, что чрезмерное – да, малые дозы – мы не знаем», — пояснил свою позицию телеведущий.

По словам Александра Мясникова, его слова о пользе малых доз алкоголя были адресованы другим болезням (преимущественно сердечно-сосудистым). Никакого отношения к коронавирусу не имеют.

Также врач посетовал на «порочную практику давать интервью по телефону». И согласился с тем, что его коллеги справедливо упрекают его за неправильную позицию, ссылаясь на неверные публикации.

«Только было озвучено то, что я в виду не имел», — подытожил Александр Мясников.

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Алтайская правда