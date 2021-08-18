Горняк22: В Роскачестве рассказали, как выбрать томаты без нитратов

Помидор – традиционный и популярный в России овощ. Он содержит полезные калий, витамины С, К, А. Но в нем также может быть повышенный уровень нитратов и пестицидов. Роскачество поделилось советами, как получить максимум пользы и выбрать томаты без нитратов.

Повышенное содержание нитратов и пестицидов в недозревших плодах. Спелый плод обычно мягкий, ароматный и яркого окраса. Чтобы плод доспел, его необходимо положить на один или два дня в бумажный пакет с бананом или поместить на подоконник. Уже спелые томаты лучше хранить при комнатной температуре.

Самыми лучшими вкусовыми качествами обладают помидоры неровной формы, в меру упругие и без каких-либо механических повреждений и пятен. Томат обычно имеет приятный аромат, если его слегка потереть.

Если же пахнет кислым, то это значит, что овощ начинает гнить. Еще стоит обращать внимание на хвостики – они не должны быть повреждены.

Томаты также содержат ликопин, который обладает антиоксидантными свойствами. Это позволяет помидорам выводить из организма избыток свободных радикалов.

Так вот этот самый ликопин лучше усваивается при термической обработке и в совокупности с жирами. Поэтому не стесняйтесь использовать томаты при готовке, а также в приготовлении салатов на зиму. Диета с высоким содержанием ликопина (это порядка 200 граммов помидоров в день) улучшает сердечно-сосудистые функции организма.

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