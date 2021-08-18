Горняк22: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 273 человека, умерли 26

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В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 273 диагноза COVID-19. Вылечились 187 пациентов. Скончались 26 инфицированных, непосредственно от коронавируса и его последствий – 22 человека, сообщили 17 августа в оперштабе региона.

Сейчас лечатся в госпиталях 2 тыс. 825 инфицированных и 470 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 568 заболевших проходят амбулаторное долечивание на дому. 44 бессимптомных вирусоносителя – под наблюдением.

При этом количество тяжелобольных выросло до 791 человек. Из них 210 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Минздравом края развернуто 4 тыс. 686 специализированных коек. В резерве – 1 тыс. 391 место для лечения инфицированных.

С начала пандемии в регионе выявлено свыше 66,7 тыс. инфицированных. Умерли 4 тыс. 359 человек. Из этого числа от коронавирусной инфекции – 3 тыс. 287 заболевших.

Алтайская правда