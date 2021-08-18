Горняк22: Партия узбекских нектаринов оказалась с вредителями

Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ провела исследование свежих узбекских нектаринов из партии весом 21 518 кг. Оказалось, что партия заражена карантинным объектом.

По данным организации, продукция, прибывшая из Республики Узбекистан, заражена восточной плодожоркой. Это опасный азиатский вредитель, который в России распространен лишь в небольшом ареале Северокавказского региона.

Данный вредитель предпочитает персик, грушу и айву. В районах с высоким распространением это насекомое может уничтожить от 50% до 100% урожая. В результате жизнедеятельности гусениц, которые повреждают молодые верхние побеги, усыхает все растение. Одна из личинок этого вредителя была обнаружена в исследуемой партии.

Информация о карантинной партии передана в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю. Теперь согласно предписанию, собственник груза будет вынужден уничтожить продукцию, провести обеззараживание (фумигацию), либо везти партию обратно в Узбекистан.

Алтайская правда