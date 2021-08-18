Горняк22: Синдром выгорания: как с ним бороться

Синдром эмоционального и профессионального выгорания есть, наверное, в любой специальности. Это не просто какая-то придуманная болезнь, происходящая от лени и безделья.

Нужно лечение. А оно, по словам психологов, зависит от стадии эмоционального выгорания.

Первая стадия

Симптомы

Эмоциональная усталость, стресс. Тянет на соленую, сладкую и жирную пищу. Может образоваться тяга к алкоголю и курению. Нарушился сон, появились головные боли и т.д.

Рецепт лечения

Раз в год необходим минимум месяц полноценного отдыха. Раз в месяц требуется эмоциональная перезагрузка и новые впечатления. Каждый день — медитации, йога или иные практики для расслабления и снятия усталости.

Вторая стадия

Симптомы

Постоянная усталость, частое желание выпить после работы. Могут появляться разные болезни. Например, отнимается нога или рука, ухудшается зрение, происходят провалы в памяти и прочее.

Рецепт лечения

Взять длительный отпуск, можно даже за свой счет. Длительность зависит от того, когда у вас восстановится нормальное самочувствие, и вы сами поймете, что уже пора выйти назад на работу. Во время отпуска делайте только то, что хочется.

Третья стадия

Симптомы

Чувство ненависти к работе, коллегам, заказчикам. Жизнь рушится не только в профессиональной, но и личном плане. Как говорится, полный раздрай по всем фронтам.

Рецепт лечения

Сменить работу или выбрать другую профессию. Можно даже переехать – в другой город, село, быть может, даже сменить страну.

Алтайская правда