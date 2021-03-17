Горняк22: В Алтайском крае от коронавируса умерли 9 человек

В Алтайском крае за сутки умерли от коронавирусной инфекции 9 человек. Отметим, в последнее время показатель смертности держался на уровне 11 – 14 инфицированных. Всего же с начала пандемии скончались 2 тыс. 521 пациентов с подтвержденной инфекцией, но лишь в 1 тыс. 664 случаях коронавирус стал непосредственной причиной смерти.

Также за минувшие сутки подтверждено еще 115 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 118 пациентов. С начала пандемии общее число заболевших составило 45 тыс. 512 человек. Излечились 40 тыс. 617 пациентов.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 376 инфицированных и 461 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Тяжелобольных пациентов – 321. Из этого числа 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 28,

Бийск – 13,

Рубцовск – 10,

Камень-на-Оби – 7,

Павловский район – 5,

Славгород — 4,

Бийский район — 4,

Поспелихинский район — 4,

Родинский район — 4,

Заринск — 3,

Новоалтайск — 3,

Крутихинский район – 3,

Алейск — 2,

Немецкий национальный район — 2,

Ребрихинский район — 2,

Романовский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Тальменский район — 2,

Топчихинский район — 2,

Алейский район — 1,

Благовещенский район — 1,

Быстроистокский район — 1,

Волчихинский район — 1,

Красногорский район — 1,

Кулундинский район — 1,

Первомайский район — 1,

Тогульский район — 1,

Троицкий район — 1,

Усть-Калманский район — 1,

Усть-Пристанский район — 1,

Чарышский район — 1,

Шелаболихинский район — 1.

Алтайская правда