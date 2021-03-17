Горняк22: В Алтайском крае от коронавируса умерли 9 человек

В Алтайском крае за сутки умерли от коронавирусной инфекции 9 человек. Отметим, в последнее время показатель смертности держался на уровне 11 – 14 инфицированных. Всего же с начала пандемии скончались 2 тыс. 521 пациентов с подтвержденной инфекцией, но лишь в 1 тыс. 664 случаях коронавирус стал непосредственной причиной смерти.
Также за минувшие сутки подтверждено еще 115 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 118 пациентов. С начала пандемии общее число заболевших составило 45 тыс. 512 человек. Излечились 40 тыс. 617 пациентов.
Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 376 инфицированных и 461 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Тяжелобольных пациентов – 321. Из этого числа 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 28,
- Бийск – 13,
- Рубцовск – 10,
- Камень-на-Оби – 7,
- Павловский район – 5,
- Славгород — 4,
- Бийский район — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Родинский район — 4,
- Заринск — 3,
- Новоалтайск — 3,
- Крутихинский район – 3,
- Алейск — 2,
- Немецкий национальный район — 2,
- Ребрихинский район — 2,
- Романовский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Тальменский район — 2,
- Топчихинский район — 2,
- Алейский район — 1,
- Благовещенский район — 1,
- Быстроистокский район — 1,
- Волчихинский район — 1,
- Красногорский район — 1,
- Кулундинский район — 1,
- Первомайский район — 1,
- Тогульский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Усть-Калманский район — 1,
- Усть-Пристанский район — 1,
- Чарышский район — 1,
- Шелаболихинский район — 1.