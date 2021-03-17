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Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае от коронавируса умерли 9 человек

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Алтайском крае за сутки умерли от коронавирусной инфекции 9 человек. Отметим, в последнее время показатель смертности держался на уровне 11 – 14 инфицированных. Всего же с начала пандемии скончались 2 тыс. 521 пациентов с подтвержденной инфекцией, но лишь в 1 тыс. 664 случаях коронавирус стал непосредственной причиной смерти.

Также за минувшие сутки подтверждено еще 115 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 118 пациентов. С начала пандемии общее число заболевших составило 45 тыс. 512 человек. Излечились 40 тыс. 617 пациентов.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 376 инфицированных и 461 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Тяжелобольных пациентов – 321. Из этого числа 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 28,
  • Бийск – 13,
  • Рубцовск – 10,
  • Камень-на-Оби – 7,
  • Павловский район – 5,
  • Славгород — 4,
  • Бийский район — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Родинский район — 4,
  • Заринск — 3,
  • Новоалтайск — 3,
  • Крутихинский район – 3,
  • Алейск — 2,
  • Немецкий национальный район — 2,
  • Ребрихинский район — 2,
  • Романовский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Тальменский район — 2,
  • Топчихинский район — 2,
  • Алейский район — 1,
  • Благовещенский район — 1,
  • Быстроистокский район — 1,
  • Волчихинский район — 1,
  • Красногорский район — 1,
  • Кулундинский район — 1,
  • Первомайский район — 1,
  • Тогульский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1,
  • Усть-Пристанский район — 1,
  • Чарышский район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1.

Алтайская правда

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