Горняк22: Новый метод диагностики рака внедрили в Алтайском крае

Метод жидкостной цитологии, позволяющий ускорить диагностику рака, внедрили в алтайском краевом онкодиспансере. Оборудование было приобретено за 10 млн рублей по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Эта технология – признанный мировой стандарт. В ходе обычной онкоцитологии биоматериал наносится на стекло сразу после забора. Из-за этого туда попадают ненужные примеси, а часть клеток остается на инструменте. При жидкостном методе материал помещают в спецраствор, а после автоматика очищает его от примесей. Получившийся материал гораздо проще исследовать.

«Как будто на стекле кто-то провел генеральную уборку: препарат чистый и четкий, каждую клеточку мы видим отдельно. Это значительно облегчает работу врача-цитолога и в целом ускоряет процесс анализа», — отметила заведующая цитологической лабораторией краевого онкодиспансера Ольга Григорук.

Новый метод используется для диагностики одного из самых распространенных видов рака – рака шейки матки. Также его вскоре планируют начать применять в исследованиях материала из молочной и щитовидной желез, лимфатических узлов, брюшной и плевральной полости. Впоследствии жидкостную цитологию в онкоцентре намерены распространить на все направления диагностики.

Алтайская правда