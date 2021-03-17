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Горняк22: В России обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Роспотребнадзор выявил в России два штамма коронавируса, впервые обнаруженного в ЮАР. А также 28 изолятов британского и еще 16 других мутаций.

Исследования по изучению изменчивости вируса SARS-CoV-2 проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

Так, недавно в рамках молекулярно-генетического мониторинга был проведен сбор более 8 тыс. образцов клинического материала. Он собирался в первую очередь у граждан, прибывших из-за рубежа, а также лиц, контактных с ними. Кроме того — у имеющих подозрение на повторное инфицирование, у детей до 5 лет с тяжелыми формами заболевания и у других.

В ходе исследований было выявлено 28 изолятов SARS-CoV-2, которые относятся к британскому варианту, и  2 — к южно-африканскому. Бразильская мутация вируса не обнаружена. Еще в 16 случаях выявлены другие мутации.

Мониторинг продолжается.

В международной базе данных GISAID представлено 736459 геномов вируса SARS-COV-2. Из них относятся к британскому варианту 125 990  (17,1%), к бразильскому — 477. В общей сложности в 111 странах были зарегистрированы случаи заражения британской мутации, в 58-ми  — южноафриканской.

Алтайская правда

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