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Горняк22: В Минздраве предположили, что коронавирус вызывает старение

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Эксперты предположили, что коронавирус запускает в организме процессы старения. У пожилых людей возможны не только основные признаки болезни, но и расстройства с нарушением мыслительного процесса и эмоционального восприятия.

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева отметила, что некоторые ученые считают этот вирус болезнью старения. 

Один из доводов это то, что с возрастом течение коронавирусной инфекции проходит тяжелее. А второй — возможно, COVID-19 запускает процессы старения. Поэтому надо очень внимательно относиться к реабилитации, уверена гериатр.

По словам медика, кроме главных симптомов: повышения температуры, кашля и одышки у людей в возрасте возможен и делирий. И этот фактор также необходимо учитывать при госпитализации и амбулаторном осмотре. 

Алтайская правда

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