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Коронавирус

Горняк22: Алтайский край получит 26 млн рублей на лекарства для больных ковидом

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Распоряжение о выделении Алтайскому краю дополнительных 25,9 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего регионы России получат на эти цели 2,7 млрд рублей. Что касается регионов Сибирского федерального округа, то средства между ними будут распределены следующим образом:

  • Республика Алтай – 3,3 млн рублей;
  • Республика Тыва – 1 млн рублей;
  • Республика Хакасия – 5,1 млн рублей;
  • Алтайский край – 25,9 млн рублей;
  • Красноярский край – 37,1 млн рублей;
  • Иркутская область – 44 млн рублей;
  • Кузбасс – 18,7 млн рублей;
  • Новосибирская область – 27,7 млн рублей;
  • Омская область – 25,5 млн рублей;
  • Томская область – 11,5 млн рублей.

Ранее на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно, выделялось почти 11 млрд рублей. Однако 11 марта правительство РФ приняло решение о дополнительных ассигнованиях.

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Алтайская правда

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