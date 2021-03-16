Горняк22: Начинающий терапевт: «Опыт в сельской больнице можно лопатой грести»

Фото Олег БОГДАНОВ

Начинающему, всего-то полгода стажа, терапевту Залесовской ЦРБ Алине Яковлевой пациенты не просто доверяют – верят. Потому что не считает за труд и выслушать, и объяснить всё доходчиво, и повторить, если надо, несколько раз, пожилому пациенту…

Мечты и планы

Большинство ожидающих приема уже в солидном возрасте. Интересно проверить версию о том, что не столько лечиться бабушки-дедушки приходят, сколько поговорить с новым доктором, вежливым да обходительным.

– Так почему-то принято считать, но в моей небогатой пока практике еще не было случая безосновательного обращения. Чем старше человек, тем больше болезней, а среди пенсионеров здоровых и вовсе нет. Назначения делаю всем. Но это не отменяет беседы душевной, пусть и короткой. Доброе слово нужно не меньше лекарств, и даже если день расписан очень плотно, я не скуплюсь, – улыбается доктор Яковлева.

Она из тех девчонок, что кукол пластилиновыми таблетками пичкали да подружек игрушечным фонендоскопом слушали. И стала первым в своем роду врачом. Залесовский район родной для девушки. Сюда, в ЦРБ, выпускница АГМУ вернулась отучившись по целевому направлению и уже обзавелась жильем по программе «Земский доктор».

Конечно, это не предел мечтаний. В планах терапевта – отработать положенные пять лет, получить крепкую базу, необходимую для профессионального роста, и поступить в ординатуру по неврологии. Алина называет ее одной из самых любимых отраслей медицины. Недаром, пока училась в медуниверситете, легко выигрывала специализированные олимпиады.

Трудная осень

Первое время работы начинающего специалиста принято называть боевым крещением. Штамп, конечно, но по-другому про нее не скажешь. Ведь в кадровый состав ЦРБ она влилась в самое трудное для больницы – и не только этой! – время. Осенью.

– В октябре-ноябре, в самый пик заболеваемости коронавирусом, сложно было всем моим коллегам, не только мне. Ведь никто из нас не встречался прежде лицом к лицу с ковидной инфекцией. Мы тогда до 15 случаев пневмонии в неделю диагностировали. И антибиотики из аптек исчезли. Насидевшись с температурой в очереди, люди попадали в кабинет врача, а их лечить нечем! Как исцелять без лекарств? Этому в медуниверситете не учат. Как могли врачи решали проблемы на своем уровне, успокаивали больных. К концу дня, раздав себя по кусочкам, я с непривычки уставала так, что сил хватало только поплакать, пожалеть себя, пожаловаться маме или мужу. Но время подошло – ситуация нормализовалась. И теперь возможность работать спокойно я считаю врачебным счастьем. Всё познается в сравнении. А вообще, опыт в сельской больнице можно лопатой грести, – признается Алина Яковлева, весьма достойно прошедшая свой профессиональный старт.

Приметы

Село не город. Здесь по скорой в приемное отделение ЦРБ доставляют больных всех профилей, взрослых и детей. Что? Дежурный врач – терапевт? Прекрасно, он должен уметь всё. Возможно, потому так врезаются в память молодого врача внештатные ситуации, что каждая, какой ни коснись, первая.

Привезли однажды ребенка с ДЦП, переболевшего ковидом. Он задыхался: у ослабленных деток болезнь протекает особенно тяжело. Конечно, срочно вызвали районного педиатра. А в ожидании доктор Яковлева спасала, консультировалась по телефону со специалистами Барнаула.

– Для терапевта сложность работы с детьми в том, что в отличие от взрослого маленький ребенок не может рассказать о своих ощущениях, где и как болит. Но в этом случае всё было очевидно – пульс под двести, дыхание поверхностное… Ну ничего, справилась, как оказалось, всё сделала правильно, а там уже и детский доктор подоспел, – вспоминает Алина.

В ночь с 31 декабря на 1 января ей досталось новогоднее дежурство – «на новичка». Коллеги напутствовали Яковлеву: «Главное, чтобы ножевое не привезли». Ну и, конечно же, привезли. Мужчину, истекающего кровью. Срочно была вызвана бригада, включая реаниматолога. Для раненого всё закончилось благополучно. А для нашей героини это был первый наглядный пример командной экстренной работы. К слову, после таких историй, наверное, рождаются приметы. О парочке из тех, на которые ориентируются дежурящие врачи, Алина рассказала. Первая: нельзя желать доктору спокойного и хорошего дежурства – обязательно что-то непредвиденное произойдет. Второе: чего боишься, то обычно и случается, а потому, сохраняя спокойствие, нужно быть готовым ко всему.

Человек, сколько бы лет ему ни исполнилось, какими бы болячками он ни обзавелся, всегда вместилище души. Казалось бы, всех студентов медицинских вузов учат одинаково. И время приема пациента – 15 минут – одно и то же для всех докторов, начинающих и опытных. А вот поди ж ты, к одному идут «рецепт выписать», а к другому – за исцелением. Разница колоссальна. Постичь ее – главное для врача, уверена Алина Яковлева.

Залесовский район

Алтайская правда