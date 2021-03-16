Горняк22: В Алтайском крае за сутки 115 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 115 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 15 марта в оперштабе региона, выздоровели 62 пациента. Скончались 12 человек, из них восемь — от COVID-19.
Продолжают лечение в госпиталях 1 тыс. 391 инфицированных и 485 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. При этом количество тяжелобольных составляет 325 человек. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 105 пациентов.
Всего же с начала общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 45 тыс. 397 человек. Выздоровели из этого числа 40 тыс. 499 пациентов, умерли 2 тыс. 512 человек (от коронавирусной инфекции – 1 тыс. 655).
Новые случаи коронавируса:
- Барнаул – 31,
- Камень-на-Оби – 9,
- Рубцовск – 8,
- Бийск – 7,
- Поспелихинский район — 5,
- Родинский район – 5,
- Славгород — 4,
- Кулундинский район – 4,
- Алейск — 2,
- Заринск — 2,
- Новоалтайск — 2,
- Бийский район — 2,
- Быстроистокский район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Михайловский район — 2,
- Немецкий национальный район — 2,
- Ребрихинский район — 2,
- Романовский район — 2,
- Солтонский район — 2,
- Топчихинский район — 2,
- Алейский район — 1,
- Благовещенский район — 1,
- Бурлинский район — 1,
- Ельцовский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Калманский район — 1,
- Красногорский район — 1,
- Мамонтовский район — 1,
- Рубцовский район — 1,
- Тогульский район — 1,
- Угловский район — 1,
- Усть-Калманский район — 1,
- Усть-Пристанский район — 1,
- Хабарский район — 1,
- Чарышский район — 1,
- Шелаболихинский район — 1,
- Шипуновский район — 1.