Горняк22: В Алтайском крае за сутки 115 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 115 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 15 марта в оперштабе региона, выздоровели 62 пациента. Скончались 12 человек, из них восемь — от COVID-19.

Продолжают лечение в госпиталях 1 тыс. 391 инфицированных и 485 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. При этом количество тяжелобольных составляет 325 человек. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 105 пациентов.

Всего же с начала общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 45 тыс. 397 человек. Выздоровели из этого числа 40 тыс. 499 пациентов, умерли 2 тыс. 512 человек (от коронавирусной инфекции – 1 тыс. 655).

Новые случаи коронавируса:

Барнаул – 31,

Камень-на-Оби – 9,

Рубцовск – 8,

Бийск – 7,

Поспелихинский район — 5,

Родинский район – 5,

Славгород — 4,

Кулундинский район – 4,

Алейск — 2,

Заринск — 2,

Новоалтайск — 2,

Бийский район — 2,

Быстроистокский район — 2,

Крутихинский район — 2,

Михайловский район — 2,

Немецкий национальный район — 2,

Ребрихинский район — 2,

Романовский район — 2,

Солтонский район — 2,

Топчихинский район — 2,

Алейский район — 1,

Благовещенский район — 1,

Бурлинский район — 1,

Ельцовский район — 1,

Заринский район — 1,

Зональный район — 1,

Калманский район — 1,

Красногорский район — 1,

Мамонтовский район — 1,

Рубцовский район — 1,

Тогульский район — 1,

Угловский район — 1,

Усть-Калманский район — 1,

Усть-Пристанский район — 1,

Хабарский район — 1,

Чарышский район — 1,

Шелаболихинский район — 1,

Шипуновский район — 1.

Алтайская правда