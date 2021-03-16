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Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 115 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 115 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 15 марта в оперштабе региона, выздоровели 62 пациента. Скончались 12 человек, из них восемь — от COVID-19.

Продолжают лечение в госпиталях 1 тыс. 391 инфицированных и 485 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. При этом количество тяжелобольных составляет 325 человек. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 105 пациентов.

Всего же с начала общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 45 тыс. 397 человек. Выздоровели из этого числа 40 тыс. 499 пациентов, умерли 2 тыс. 512 человек (от коронавирусной инфекции – 1 тыс. 655).

Новые случаи коронавируса:

  • Барнаул – 31,
  • Камень-на-Оби – 9,
  • Рубцовск – 8,
  • Бийск – 7,
  • Поспелихинский район — 5,
  • Родинский район – 5,
  • Славгород — 4,
  • Кулундинский район – 4,
  • Алейск — 2,
  • Заринск — 2,
  • Новоалтайск — 2,
  • Бийский район — 2,
  • Быстроистокский район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Михайловский район — 2,
  • Немецкий национальный район — 2,
  • Ребрихинский район — 2,
  • Романовский район — 2,
  • Солтонский район — 2,
  • Топчихинский район — 2,
  • Алейский район — 1,
  • Благовещенский район — 1,
  • Бурлинский район — 1,
  • Ельцовский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Калманский район — 1,
  • Красногорский район — 1,
  • Мамонтовский район — 1,
  • Рубцовский район — 1,
  • Тогульский район — 1,
  • Угловский район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1,
  • Усть-Пристанский район — 1,
  • Хабарский район — 1,
  • Чарышский район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1,
  • Шипуновский район — 1.

Алтайская правда

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