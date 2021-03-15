Горняк22: Доктор Мясников призвал пожилых людей прививаться от ковида

Известный российский врач общей практики Александр Мясников рекомендует прививаться от ковид пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Он подчеркнул, что представители групп риска должны получить вакцинацию в первую очередь.

«А те запуганы, в том числе и врачами: «вот у меня то-то и то-то, можно ли мне прививаться?!» не понимая, что им-то как раз и нужно! Молодой и здоровый от КОВИД не умрет, а вот они…», – пишет доктор Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, если группы риска будут привиты, вопрос заразности от молодых будет стоять не так остро, а ковид опасен в первую очередь для пожилых. Также разгрузятся реанимации, что выгодно с экономической точки зрения, ведь лечение больного с коронавирусом – предприятие недешевое.

«Если у вас есть пожилые и большое родственники- донесите им, что для них вакцинация обязательна! На одной чаше весов- умеренное повышение температуры, легкая болезненность в месте укола и временное недомогание (максимум), на другой – жизнь!», – подчеркнул врач.

Алтайская правда