Горняк22: 117 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом, в то же время избавились от болезни 85 человек, а умерли 13 пациентов с таким диагнозом, причем ковид стал причиной ухода из жизни в десяти случаях.

13 марта было 120 новых случаев, 12 марта — 119, 11-го — 121, 10-го — 124. Отметим, что смертность от коронавируса не снимажется, она соответствует уровню октября-ноября, когда заболеваемость составляла по 200 и более человек в день.

За 24 часа в Барнауле выявили 35 новых случаев, в Рубцовске – 9, в Бийске – 8, в Камне-на-Оби – 6, в ряде других городов и районов – от одного до четырех.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 45,2 тыс. заболевших, 40,4 тыс. выздоровевших, 1 647 смертей (853 – по «ковидной» причине). Напомним, первый случай заболевания ковидом в регионе был зарегистрирован 29 марта 2020 года.

По данным на 14 марта, в инфекционных госпиталях лежат 1362 человека с подтвержденным коронавирусом. Еще 481 человек проходит там лечение после рентгена, показавшего вирусную пневмонию, сходную с COVID-19. Тяжелобольных – 321, под ИВЛ – 106. Всего развернуто 2366 коек.

Амбулаторно лечатся 28 бессимптомников, также дома принимают таблетки 349 человек с вирусной пневмонией, похожей на ковид.

В регионе на коронавирус обследовано более 1,2 млн человек. Тест сдают примерно 3,2 тыс. человек в день.

Алтайская правда