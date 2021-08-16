ГОРНЯК22 16.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Врач объяснила, почему при коронавирусе пропадает обоняние

Горняк22
9 часов Ago

Очень часто люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. По статистике — почти 68%. По словам врача, такая реакция вызвана поражением нейронов.

Как рассказала кандидат медицинских наук Ксения Карташова, слова которой приводит «Российская газета», вирус негативно влияет на работу клеток, которые питают респираторно-обонятельные нейроны. Они лишаются клеток-помощников и перестают нормально функционировать. За этот период накапливаются незрелые нейроны, которые еще не «научились» распознавать запахи. Из за них  люди воспринимаем запахи в искаженном виде.

Кроме того, у пациентов, тяжело перенесших коронавирус, происходят изменения в гиппокампе, который участвует в формировании эмоций и памяти. А вся цепочка восприятия запахов проходит рядом с этим органом, поэтому у нас определенные запахи вызывают определенные воспоминания. Нарушения в этой зоне мозга также могут искажать восприятие запахов.

Восстановление обоняния происходит у всех по-разному: у кого-то через неделю, а у кого-то и через полгода .

Алтайская правда

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