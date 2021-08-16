ГОРНЯК22 16.08.2021
Коронавирус

Горняк22: 279 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Горняк22
9 часов Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 279 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 89 человек, умерло 23, от COVID-19–21.

Большая часть заразившихся зарегистрирована в Барнауле — 90, Бийске — 37, Бийском районе — 13, Алейске — 11, Заринске — 10, в Рубцовске и Змеиногорском районе — по 8 заболевших,

На 15 августа проходят лечение в ковидных госпиталях 2851 человек с коронвирусом и 505 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 797 пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.

Минздравом края развернуто 4686 коек, в резерве — 1330.

В общей сложности в Алтайский край поступило 651 103 комплекта вакцины. На утро 15 августа прививается 557654 человека: 120 208 получили первую прививку, 436 697 полностью привиты. Еще 749 жителей региона вакцинировались повторно.

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Алтайская правда

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