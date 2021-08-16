Горняк22: Ученые пришли к выводу, что одинокие люди живут намного меньше

Когда говорят о долголетии, то традиционно особое внимание уделяют правильному питанию и физической активности. Однако есть и другие привычки образа жизни, которые продлевают годы.

Ученые выяснили, что развитие социальных отношений способствует долголетию. Социальные контакты между людьми связаны не только с психическим здоровьем, но с хроническими заболеваниями и смертностью, пишет МедикФорум.

Основываясь на 148 исследованиях, ученые пришли к выводу, что вероятность долгой жизни у людей с более прочными социальными связями увеличивается почти на 50%. Это касается граждан разного пола и возраста.

Многие люди в возрасте 50 лет и старше социально изолированы или одиноки, и это подвергает риску их здоровье.

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Алтайская правда