Горняк22: Медики выяснили, когда долго остаются в организме антитела к коронавирусу

Ученые в течение года изучали анализы добровольцев, чтобы выяснить, как долго в организме человека сохраняются антитела после перенесенного ковида.

В исследовании, которое провели медики из Швеции, принимали участие 100 человек, которые переболели коронавирусом. Врачи сравнивали их анализы в течение год, пишет ТАСС.

В результате выяснилось, что, несмотря на уменьшение количества антител, они остаются даже спустя год. Их концентрация в организме сначала снижается, но после остается стабильной на протяжении 12 месяцев.

Также ученые отметили, что иммунитет людей более эффективно боролся с «альфа» и «дельта» мутациями. А вот с «бета» и «гамма» справлялся хуже.

Алтайская правда