Горняк22: Сотрудники скорой помощи Бийска написали обращение в Минздрав

На станции скорой помощи в Бийске между руководством и сотрудниками произошел конфликт, связанный с «ковидными» выплатами.

Фельдшеры и водители утверждают, что на вывозы к пациентам с коронавирусом отправляют только «избранных». Выплаты за работу с такими больными могут достигать 25 тыс. рублей, сообщает «Бийский рабочий».

Главный врач отвечает, что таких вызовов стало меньше, и распределить их по всем бригадам равномерно не получается.

Но у работников скорой есть и другая претензия. Она касается выплат для медиков, переболевших ковидом. Есть сотрудники, которые не уходили на больничный с этим вирусом, но могли его перенести бессимптомно. Косвенно это подтверждает наличие антител в крови (некоторое время мазки у работников не брали). Но для получения выплаты требуется больничный с подтвержденным диагнозом.

Сотрудники скорой написали обращения с просьбой разобраться Минздрав региона и страны. Также они намерены обратиться в прокуратуру.

Новости Бийска

Алтайская правда