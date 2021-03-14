Горняк22: В Алтайском крае заболеваемость от ковида падает, а смертность нет

По данным на 13 марта, в Алтайском крае зарегистрировано 120 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 127 пациентов, умерло 14 человек (из них 11 – от ковида, у остальных – иные причины смерти).

Накануне было 119 новых случаев, еще днем ранее – 121, 10 марта – 124. Стоит отметить, что смертность от коронавируса не падает, в отличие от заболеваемости. В октябре-ноябре, во время пика заболеваемости, официально регистрировалось по 200 и более новых заболевших, а умирало по 12-15 человек.

За всё время пандемии в крае было официально выявлено 45,1 тыс. человек, в том числе более 40 тыс. детей. Выздоровели 40,3 тыс. человек, умерло 2,4 тыс. человек — все взрослые.

В ковидных госпиталях лечатся 1,3 тыс. человек с положительными тестами на ковид. Еще 489 пациентов лечат в таких инфекционных госпиталях с рентгеном, показавшим вирусную пневмонию, сходную с коронавирусом. В тяжелом состоянии 330 человек, к ИВЛ подключено 109.

28 бессимптомных носителей лечатся амбулаторно, 342 пациента с вирусной пневмонией, сходной с ковидом, восстанавливаются на дому.

В регионе на коронавирус обследовано 1,2 млн человек. Тестируют примерно 4,8 тыс. человек в день. Поставлено более 80 тыс. комплекстов вакцины.

Алтайская правда