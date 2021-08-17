Горняк22: Не снижаемся: В Алтайском крае от COVID-19 за сутки умерло 25 человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки 276 человек заразились коронавирусом, выздоровело 106 пациентов, умерло 25 человек.

На утро 16 августа в инфекционных госпиталях лечатся с коронавирусной инфекцией 2 867 человек и 517 пациентов с вирусной пневмонией, похожей на COVID-19. В тяжелом состоянии 793 человека, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213.

Кроме того, 47 «бессимптомников» и 531 пациент с вирусной пневмонией находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Краевой Минздрав развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. В резерве 1 302 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 66 501 человек. Всего выздоровели 51 041 человек, умерло 4 333 человека.

Из 66 501 заболевших коронавирус подтвердили в 15 752 случаях у больных внебольничной пневмонией, в 42 104 случаях у заболевших ОРВИ. Еще в 8 464 у «бессимптомников».

Всего в край поступило 651 103 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции. На утро 16 августа прививается 562 153 человека. Из них 122 067 человек ставят первый компонент вакцины и 439 295 человек получают второй. Повторно прививается 791 человек.

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Алтайская правда