ГОРНЯК22 18.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Не снижаемся: В Алтайском крае от COVID-19 за сутки умерло 25 человек

Горняк22
21 час Ago

В Алтайском крае за прошедшие сутки 276 человек заразились коронавирусом, выздоровело 106 пациентов, умерло 25 человек.

На утро 16 августа в инфекционных госпиталях лечатся с коронавирусной инфекцией 2 867 человек и 517 пациентов с вирусной пневмонией, похожей на COVID-19. В тяжелом состоянии 793 человека, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213.

Кроме того, 47 «бессимптомников» и 531 пациент с вирусной пневмонией находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Краевой Минздрав развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. В резерве 1 302 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 66 501 человек. Всего выздоровели 51 041 человек, умерло 4 333 человека.

Из 66 501 заболевших коронавирус подтвердили в 15 752 случаях  у больных внебольничной пневмонией, в 42 104 случаях у заболевших ОРВИ. Еще в 8 464 у «бессимптомников».

Всего в край поступило 651 103 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции. На утро 16 августа прививается 562 153 человека. Из них 122 067 человек ставят первый компонент вакцины и 439 295 человек получают второй. Повторно прививается 791 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Врач объяснила, почему при коронавирусе пропадает обоняние

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Главврач барнаульской поликлиники отказался опровергать информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации

Алтапресс: Главврач барнаульской поликлиники отказался опровергать информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации

Горняк22
21 час Ago
Главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов заявил, что его подчиненных не ловили на продаже липовых сертификатов о вакцинации. При этом официально опровергать...
Алтапресс: Сотрудники болеют. Как промышленные предприятия Алтая терпят потери из-за третьей волны COVID-19

Алтапресс: Сотрудники болеют. Как промышленные предприятия Алтая терпят потери из-за третьей волны COVID-19

Горняк22
21 час Ago
На алтайских предприятиях фиксируют крупные потери рабочего времени. Причина этому — высокие смертность и заболеваемость сотрудников коронавирусом. Деньги. Налоги. Pixabay.com 1 Всплеск инфекции...
Алтапресс: Свобода или срок. Как и за что накажут барнаульскую чиновницу Стеллу Штань

Алтапресс: Свобода или срок. Как и за что накажут барнаульскую чиновницу Стеллу Штань

Горняк22
21 час Ago
17 августа, как ожидается, может быть вынесен приговор экс-представителю губернатора Алтайского края в региональном заксобрании Стелле Штань. Вспоминаем, за что судят бывшую чиновницу...

Читать по теме:

ВТОПЕ: