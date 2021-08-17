ГОРНЯК22 18.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Разработка российских ученых уничтожает коронавирус одним касанием

Горняк22
21 час Ago

Российские ученые из НПО «Здоровье нации» создали материал, который убивает вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность. Новый материал назвали «Ионит».

Как сообщают «Известия», новый материал-антисептик уничтожает вирусы и бактерии в течение нескольких секунд, после того как они попадают на поверхность. Его планируют использовать в качестве воздушных фильтров и при производстве медицинских масок и защитных костюмов.

Структура материала содержит активные органические молекулы. При соприкосновении с вирусами и бактериями происходит разрушение клеточной мембраны и полная дезактивация.

Также разработчики сообщают, что данный материал не имеет срока эксплуатации и у него высокая воздухопроницаемость. Поскольку после эксплуатации материал остается стерильным, его можно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Продажи в аптеках нового материала запланированы уже в конце 2021 года. По предварительным оценкам, стоимость фильтра из нового материала будет составлять около 100 рублей, а полная стоимость маски – порядка 250 рублей.

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Алтайская правда

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