ГОРНЯК22 18.08.2021
Коронавирус

Горняк22: В санаториях Белокурихи организовали вакцинацию

Горняк22
21 час Ago

В Белокурихе организована выездная вакцинация в санаториях.

Для формирования коллективного иммунитета в городе должны поставить антиковидные прививки не менее, чем 8  тысячам жителей. 5600 уже побывали в прививочных кабинетах. Наиболее активными участниками вакцинации стали сотрудники медицинских учреждений. Например, в акционерном обществе «Курорт Белокуриха», где работают около полутора тысяч человек, от коронавируса защитились 70%.

Зоя Булатова, главный врач санатория «Сибирь», отметила, что для них важно здоровье сотрудников.

– К нам приезжают люди из разных регионов России, и мы должны сохранить их здоровье. Медперсоналу, который находится с гостями в постоянном контакте, особенно важно сделать прививки. Я сама поставила ее в феврале. Теперь жду ревакцинацию, – сказала главврач.

Только на их курорте ежегодно отдыхает более 16 тысяч человек. Поэтому после создания вакцины интерес у сотрудников к ней вырос.

Ольга Садовская, заведующая номерным фондом санатория «Сибирь», на выездной вакцинации получила вторую прививку.

– Чувствую себя неплохо. Самочувствие после первой было тоже хорошим. Я считаю, что мы должны прививаться. Это долг каждого из нас. Все-таки с людьми работаем и должны обезопасить не только себя, но и их, а также своих близких. Лично мне вакцина дала уверенность, я могу ходить на работу без страха, что заболею или кого-то заражу, – считает Ольга.

Отметим, что город находится в пятерке лучших муниципальных образований по темпам вакцинации.

Сделать прививку в Белокурихе можно в Центральной районной больнице. Также медики по заявкам организуют выезды в трудовые коллективы. На выбор предлагается две вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Новости Белокурихи 

Алтайская правда

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