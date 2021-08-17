ГОРНЯК22 18.08.2021
Коронавирус

Горняк22: В барнаульской поликлинике можно привиться от ковида без предварительной записи

Горняк22
21 час Ago

Вакцинировать жителей Алтайского края без предварительной записи – к такому решению пришло руководство барнаульской горбольницы №4.

Как отметила главный врач больницы Анна Каркавина, такие меры предприняли, чтобы жителям стало проще получить прививку от коронавируса.

«Мы видим сегодня, что в связи с введением обязательной вакцинации для определенных групп населения жители все чаще стали прививаться в торговых центрах без предварительной записи. Конечно, мы понимаем, что спонтанные обращения в прививочный кабинет могут привести к возникновению очередей, поэтому готовы в соответствии с потребностью увеличивать количество терапевтов для осмотра желающих», — цитирует пресс-центр мэрии слова главврача.

Сейчас в поликлинике работают пять терапевтов – три в первую смену и два во вторую. На первом этаже медучреждения будет находиться администратор – он отрегулирует поток пациентов. Прививочные кабинеты работают в поликлинике с 8:00 до 19:00 по адресу улица Юрина, 166а. Напоминаем, на утро 16 августа в Алтайском крае против COVID-19 прививаются 562 153 человека. Почитать последние новости о коронавирусе вы можете ниже.

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Барнаул 

Алтайская правда

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