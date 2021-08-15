Горняк22: 277 заболели и 25 скончались. Статистика коронавируса в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 277 новых случаев заболевания коронавирус. Выздоровел 151 пациент, умерло 25 человек, от COVID-19–22.

Больше всего заболевших выявлено в Барнауле — 82, Бийске — 32, Заринске — 12, Ребрихинском районе – 11.

На 14 августа лечатся в ковидных госпиталях 2854 человека с коронавирусом и 482 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии находятся 799, подключено к аппаратам ИВЛ – 220.

Минздравом края развернуто 4686 коек, в резерве — 1350.

Всего в Алтайский край поступило 651 103 комплекта вакцины. На утро 14 августа прививается 554107 человек: 119 579 получили первую прививку, 433 821 полностью привиты. 707 вакцинировались повторно.

Алтайская правда