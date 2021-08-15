Горняк22: Назван продукт, который способен защищить от рака желудка

Томаты — это не это не только вкусный и общедоступный овощ. Выяснилось, что они способны подавлять рост опухолей желудка.

Помидоры являются основным пищевым источником ликопина для россиян. Этот антиоксидант помогает снизить риска болезней сердца и рака.

Недавно проведенное исследование показало, что томаты способны подавлять развитие рака желудка. Это вывод позволит синтезировать новое лекарство для лечения онкологии, пишет МедикФорум.

Ученые доказали, что эта способность помидоров не связана с какими-то отдельными компонентами. Они воздействуют на организм в целом. Томаты определенного сорта могут подавлять рост и распространение злокачественных клеток. Лечение томатами остановило развитие клеточного цикла, что в результате вызвало гибель раковых клеток.

В дальнейшем ученые намерены определить потенциал использования продукта не только для профилактики, но и в стратегии лечения опухолей.

Алтайская правда