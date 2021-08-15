Горняк22: Шелаболихинская ЦРБ может потерять свой статус

Фото Олег БОГДАНОВ

Большая кредиторская задолженность, острая нехватка врачей, «внешнее» руководство и опасения жителей района, что их ЦРБ вообще потеряет свой статус, так как пациентов принимают теперь врачи из Павловска. Такими минорными красками пишется современная история медицины Шелаболихи.

«Так не впервой же»

Сюда мы приехали после телефонного разговора с ожидающей ребенка жительницей Киприно, которая долгое время не могла попасть на прием к акушеру-гинекологу.

У Анастасии Дашковой уже есть сын Станислав и дочь Марина. Сейчас семья снова ждет девочку, как показало УЗИ. Говоря о себе, женщина подчеркивает: квест «Попади к врачу» проходят и другие ее землячки.

– Свой-то, шелаболихинский доктор давно не принимает, а мне в конце августа в декретный уходить. Попытки записаться в Павловск и по телефону, и удаленной регистратурой были долгими. Талонов то еще нет, то уже нет, – сетует женщина. – А как может быть по-другому, если принимает лишь один гинеколог. Представляете, какие к нему очереди выстраиваются. Ну и внимание соответствующее. Измерили давление, убедились, что отеков нет, – всё, следующая. На большее у врача просто времени нет.

– Анастасия, а когда срок родов подойдет, как будете действовать?

– Так не впервой же. Акушерка в селе есть, определимся…

А вот что говорят люди в очереди к терапевту Татьяне Кочешевой, единственной в райцентре.

– Жду с 8 утра, видимо, в кабинет зайду нескоро, очередь живая. Терпим, без вариантов. Нас вон сколько, а Татьяна Владимировна одна, работает за нескольких врачей. Ее вины в этом нет. Ищите виноватых в других кабинетах, – философски рассуждает местная жительница Анна Щербакова.

Ей вторит Любовь Драчёва:

– Очень трудный год для всех. Многие переболели ковидом, и медики, и пациенты. Я тяжело пережила болезнь, а потом еще реабилитация. Татьяна Владимировна меня полгода вытаскивала. О каких обидах может идти речь? Что бы с нами было, если бы не она, доктор понимающий и внимательный к каждому, даже при таком наплыве народа.

Единственно правильное

Здешняя ситуация с врачами такова. На весь Шелаболихинский район – два терапевта и врач общей практики. Узких специалистов нет. Молодые доктора-«миллионники», которые приехали было в село по программе «Земский доктор», отработав положенное по закону, уехали. Оставшиеся стажисты – тоже люди. Болеют, выгорают, уходят на пенсию…

Самое грустное то, что режим работы на износ заместитель главного врача Шелаболихинский ЦРБ Елена Березуцкая давно уже считает обычным. Ведь главное для врача, чтобы помощь получили все, кто в ней нуждается. Попали на прием к единственному терапевту или к докторам выездной бригады.

– Не надо говорить, что в других районах хорошо. Ситуация с кадрами примерно одна и та же повсеместно. Ну а как вы хотели, если пенсионеры уходят, а молодежь смотрит туда, где платят больше. Конечно, выездная работа – не идеальный вариант, но раньше ведь у нас вообще не было узких специалистов! Сейчас уже выстроена работа регистратуры, упорядочены потоки больных. Выкручиваемся даже в период эпидемии, – констатирует Елена Петровна.

Не один год копились проблемы. И обострились до максимума прошлой весной, когда местный Совет ветеранов и районные депутаты обратились к губернатору края и в региональный Минздрав с просьбой посодействовать решению проблем, кадровых прежде всего.

После ухода прежнего главврача Александра Киреева руководителем сразу двух ЦРБ, Павловской и Шелаболихинской, стал Олег Агеев. К первой прикреплено 38 тысяч жителей, ко второй – 12 тысяч. Единая централизованная финансово-экономическая служба также базируется теперь в Павловске. Иных решений при такой демографии и географическом соседстве не просматривалось.

Для многих местных Агеев – «варяг». Почему – доступно объяснила лидер местных ветеранов и член Общественного совета Шелаболихинской ЦРБ Галина Афанасьева:

– На своем веку мы пережили много реорганизаций, изначально заявляемых благом для людей. На деле же лучше не становилось. Мы беспокоимся за судьбу нашей больницы. Она может утратить самостоятельность. Это минус для стареющего населения, которому год от года требуется все больше медицинской помощи.

– Галина Николаевна, а как разделить трех врачей на два района? Вы бы как решили эту задачку?

– Выездная работа – единственно правильное решение, в этом мы не сомневаемся. Теперь можно записаться к узким специалистам из Павловска, лучше стало, – признает собеседница. – Но кардинальных улучшений пока нет.

Пара строк о транспортных проб­лемах. Для «безлошадных», а это люди пожилые, как правило, есть лишь две возможности попасть утром в ЦРБ. Такси – дорого, зато удобно. Рейсовый автобус – дешево, но к его расписанию приноравливаться нужно, ждать часами обратного рейса. А с Новообинцево, например, что в 25 км от райцентра, автобусного сообщения вообще нет.

«Он один остался…»

– Ни о какой потере самостоятельности Шелаболихинской ЦРБ речи не идет, – разъясняет Олег Агеев. – Она была и остается отдельным юридическим образованием. Но мы поддерживаем ее кадрами в столь сложной ситуации. И делаем это не первый год. Все наши специалисты настроены и на выездную работу, и на прием жителей соседнего района в Павловске. Оба варианта приемлемы, оба работают.

– Олег Владимирович, когда человек ждет приема 2 часа и в итоге все же попадает к неврологу или окулисту – это одна история. А беременные женщины из Киприно, которые не могут попасть к гинекологу, потому что он один остался на два района, – совсем другая. Говорят, сложности временны, но ведь и положение дам не навсегда… Что им делать?

– Данную конкретную ситуацию считаю надуманной. Во-первых, в Киприно работает акушерка, которая и наблюдает беременных, и направляет их в положенный срок по правилам маршрутизации в роддом Павловска или, если есть патологии и риски, в учреждения родовспоможения Барнаула. Госпитализация перед родами должна быть плановой, и все об этом знают. Беременной женщине вообще зеленая улица! Но мы как минимум должны знать о том, что у нее сложности с записью на прием. Вот почему наши пациентки рассказывают о них журналистам, а не мне или моему заместителю?

Проблемы Шелаболихинской ЦРБ на контроле министра здравоохранения Дмитрия Попова. Недавно он вновь встретился с главой района Александром Шушуновым, главврачом Олегом Агеевым, членом Общественной палаты края Владимиром Пелеганчуком, медиками и жителями района, чтобы обсудить варианты скорейшего оздоровления ситуации.

Мнение в тему

Замглавы администрации района по социальным вопросам Алексей Васильев:

– Штатной в полном смысле назвать работу ЦРБ пока не позволяют большая кредиторская задолженность и кадровая ситуация лечебного учреждения. Но принят ряд управленческих решений, призванных повысить доступность медицинской помощи и снизить социальную напряженность в районе. Одна из них – выездная работа врачей Павловской ЦРБ. Это маховик, который не вмиг раскрутишь, обстановка постепенно стабилизируется.

Справка

Жителей Шелаболихинского района обслуживает ЦРБ, 4 сельские врачебные амбулатории, 11 ФАПов, всего – 17 врачей, с учетом декретниц, плюс выездные бригады Павловской ЦРБ.

Шелаболихинский район

Алтайская правда