Горняк22: Алтайские единороссы помогли найти педиатра в районную больницу

Накануне в СМИ появилась информация, что в больнице Панкрушихинского района ушел в отпуск единственный педиатр, а замену ему найти не удалось. Депутаты от «Единой России» в АКЗС Алексей Кривенко и Ирина Солнцева решили эту проблему.

Как сообщил Алексей Кривенко, удалось в короткие сроки найти врача. Медработник из соседнего региона теперь будет вести прием в Панкрушихинской райбольнице вплоть до выхода из отпуска основного врача.

По словам Ирины Солнцевой, в крае остается главной проблемой кадровый дефицит в отрасли здравоохранения. Этот вопрос неоднократно обсуждалась с Министерством здравоохранения Алтайского края.

В крае уже несколько лет реализуется региональный проект по обеспечению медорганизаций кадрами. В него входит профориентационная работа с учащимися, компенсация оплаты обучения в коммерческой ординатуре, реализация программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» и другие. Однако итоги этой работы можно будет увидеть только через несколько лет, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Алтайская правда