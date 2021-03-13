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Горняк22: Алтайские единороссы помогли найти педиатра в районную больницу

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Накануне в СМИ появилась информация, что в больнице Панкрушихинского района ушел в отпуск единственный педиатр, а замену ему найти не удалось. Депутаты от «Единой России» в АКЗС Алексей Кривенко и Ирина Солнцева решили эту проблему.

Как сообщил Алексей Кривенко, удалось в короткие сроки найти врача. Медработник из соседнего региона теперь будет вести прием в  Панкрушихинской райбольнице вплоть до выхода из отпуска основного врача.

По словам Ирины Солнцевой,  в крае остается главной проблемой кадровый дефицит в отрасли здравоохранения. Этот вопрос неоднократно обсуждалась с Министерством здравоохранения Алтайского края.

В крае уже несколько лет реализуется региональный проект по обеспечению медорганизаций кадрами. В него входит профориентационная работа с учащимися, компенсация оплаты обучения в коммерческой ординатуре, реализация программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» и другие. Однако итоги этой работы можно будет увидеть только через несколько лет, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Алтайская правда

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Мар 13, 2021

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