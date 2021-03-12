Горняк22: Футболист Александр Соболев оплатил протез для девочки из Алтайского края

Небольшой, но уютный дом в Верх-Катунском, что в Бийском районе. Здесь живут Максим и Ирина Стебуновы – родители Ксении, с ними сама девочка и ее брат. Если перевести диагноз девочки с врачебного языка на русский, то с рождения у нее отсутствует левая кисть.

Совсем скоро будет получен и надет активный протез. Это стало возможным благодаря благотворительной помощи от алтайского футболиста, игрока московского «Спартака» Александра Соболева. Он не только оплатил изготовление протеза предплечья на сумму свыше 230 тысяч рублей, но даже записал видеообращение к маленькой землячке.

– Ксюша Стебунова, привет! Я узнал, что ты моя землячка, и решил поддержать тебя – подарить протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов, – сказал Соболев.

Родители Ксении до сих пор не верят в произошедшее. Как-то всё быстро получилось, неожиданно.

– Когда с благотворительным фондом договаривались, не понимали даже, что нужно сделать, но нас успокоили, попросили только фото и пакет документов, – немного волнуясь, вспоминает Ирина Стебунова. – А теперь уже протез оплачен, наша задача –

снять мерки и переслать их, но самое главное – выбрать дизайн будущей ручки. Склоняемся к тому, чтобы она была радужной, красивой.

Как живётся тебе, ребёнок?

Девочку семья Стебуновых воспитывает без всяких поблажек или скидок на диагноз. Дети Ксюшу воспринимают нормально и в школе, и на улице.

– Поначалу беспокоились, конечно, как к ней будут относиться сверстники. Жизнь ведь жестокая. Как оказалось, беспокоились напрасно. Ксюша в школу ходит с охотой, там ее не обижают, никогда не жаловалась, что кто-то дразнит, – с улыбкой глядя на дочь рассказывает ее папа Максим. – Она играет с ребятами постоянно, во всех праздниках участвует – и песенки поет, и стихи рассказывает. Занимается всем, чем и любой нормальный ребенок, – и купается, и на велосипеде катается. На лыжах еще не пробовали, а вот на коньках понемногу получается.

По словам родителей, Ксюша даже раньше говорила по поводу протезирования, мол, не надо, меня и так всё устраивает. Но вот узнала, что на свете есть протезы не просто косметические, а активные, то есть с их помощью можно что-то делать, брать, хватать, в общем, в какой-то степени пользоваться как настоящей рукой. Девочка сможет взять стакан и попить, поднять небольшую тяжесть, поиграть в мяч.

– Пока специалисты одного из предприятий не предложили нам такой активный протез, я тоже поначалу думала, зачем ей это? – говорит мама Ксении. – Она ведь и сама одевается – и в садике так было, и в школе. Нет такого, чтобы мы о ней как-то особенно пеклись. Ксюша очень самостоятельная.

Юные кибергерои

Однажды Стебуновых пригласили в Барнаул на презентацию, которую проводила компания, занимающаяся изготовлением различных протезов. До этого Стебуновы даже не представляли, как выглядит и работает этот активный протез. После увиденного семейный совет и, главное, сама Ксюша решили, что девочке нужна такая полезная «рука».

– У нас было уже 11 часов вечера, когда от представителя благотворительного фонда пришла радостная весть о том, что наш протез оплатили, а еще дошло обращение Александра (футболиста. – Ред.) к Ксюше. А мы ведь сначала не верили, что такое возможно, просто решили попытать счастья через благотворительный фонд. Ну почему бы и нет? Я – швея, муж – слесарь, еще и строимся, такие деньги скопить просто невозможно, – говорит Ирина Стебунова.

– У нас был косметический протез, но это ведь рука куклы, зачем он такой нужен? – пожимает плечами мама. – А здесь уже почти функциональная рука, и это здорово! Мы еще до конца не осознали, что и как. Вот полетим в Москву, получим его, почувствует Ксюша, как хватать, держать, тогда, наверное, всё поймем.

Уже в этом месяце девочка с мамой вылетят в столицу, чтобы их мечта осуществилась.

Бийский район

Алтайская правда