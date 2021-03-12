Горняк22: ВОЗ поддержала введение сертификатов о вакцинации от COVID-19

ВОЗ поддержала электронную сертификацию вакцинации от коронавируса. Однако предстоит тщательно продумать, где и как должны использоваться эти сертификаты.

Как отметили в ВОЗ, документы могут содержать сведения, какой был введён препарат, способствовать программам по оценке безопасности вакцин.

В ведомстве подчеркнули важность сохранения личной информации. А также то, что сертификаты не должны ограничивать возможности людей. На данный момент всеобщая вакцинация для путешественников не рекомендуется, так как препаратов для всего населения недостаточно. Чтобы не сложилась такая ситуация, что вакцинированные люди могут что-то делать, а невакцинированные — нет.

Алтайская правда