Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 121 случай коронавирусной инфекцией. Как сообщили 11 марта в оперштабе региона, излечились 105 пациентов. В то же время не удалось справиться с болезнью 12 инфицированным. Все умерли от COVID-19.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 344 инфицированных и 509 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом. В 335 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 105 человек.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 44 тыс. 926 случаев коронавируса. Выздоровели 40 тыс. 160 человек. Умерли 2 тыс. 461 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 615).

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 27,

Бийск — 8,

Рубцовск – 8,

Солтонский район – 6,

Славгород – 5,

Камень-на-Оби — 4,

Павловский район — 4,

Ребрихинский район – 4,

Заринск — 3,

Локтевский район — 3,

Поспелихинский район — 3,

Родинский район — 3,

Топчихинский район — 3,

Новоалтайск — 2,

Калманский район — 2,

Крутихинский район — 2,

Кулундинский район — 2,

Мамонтовский район — 2,

Первомайский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Третьяковский район — 2,

Шелаболихинский район — 2,

Алейск — 1,

Бийский район — 1,

Благовещенский район — 1,

Бурлинский район — 1,

Волчихинский район — 1,

Заринский район — 1,

Ключевский район — 1,

Косихинский район — 1,

Краснощековский район — 1,

Курьинский район — 1,

Немецкий национальный район — 1,

Панкрушихинский район — 1,

Советский район — 1,

Табунский район — 1,

Тальменский район — 1,

Тогульский район — 1,

Угловский район — 1,

Усть-Пристанский район — 1,

Хабарский район — 1,

Целинный район — 1,

Чарышский район — 1,

Шипуновский район — 1.

Алтайская правда