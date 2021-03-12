Горняк22: «Синдром Лазаря». Ученые пришли к выводу, что мертвые нередко оживают

При так называемом «синдроме Лазаря» умершие вдруг оживают. Ученые пришли к выводу, что это происходит нередко.

Так, приводятся различные случаи. Колумбийка Ноэлия Серна попала в больницу с инфарктом, где ее признали мертвой. Через несколько часов, когда ее уже начали бальзамировать в похоронном бюро, женщина ожила. У американца Энтони Йеля в реанимации остановилось сердце. 45 минут его пытались реанимировать, но в результате признали мертвым. Но после небольшого времени врачи вновь заметили сердечную активность, и пациент в итоге выжил.

Это только два примера феномена, который называют в медицине «синдромом Лазаря» или самореанимацией. В его результате происходит спонтанное восстановление нормального сердечного ритма после неудачных попыток реанимации и признания пациента мертвым.

Сегодня по базам медицинской литературы насчитывается 65 описанных случаев этого синдрома. Но, судя по всему, «синдром Лазаря» встречается намного чаще. Опросы, проведенные среди врачей и реаниматологов, показали, что половина из них сталкивалась с подобным явлением, сообщает «Популярная механика».

Причины «синдрома Лазаря» остаются неизвестными. Однако согласно статическим подсчетам, чаще всего синдром встречался у пациентов старше 60 лет. У половины из них признаки жизни появлялись через 5 минут после окончания реанимационных манипуляций, у четверти — от 6 до 10 минут. Однако бывает и через несколько часов.

Рекорд принадлежит жительнице Западной Вирджинии Вельме Томас. После трех остановок сердца в течение 17 часов не было никакой активности ее мозга. Но через десять минут после отключения аппаратуры женщина начала дышать.

Алтайская правда