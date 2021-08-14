Горняк22: Робот-врач: федеральный центр травматологии Алтайской края удивит своих пациентов
В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края проводят тестирование робота-врача.
Как сообщает Telegram-канал «Правительство Алтайского края», новая роботизированная система повысит точность движений хирургов в несколько раз. А чем выше точность, тем дольше живет эндопротез.
Подобная высокотехнологическая помощь – единственная за Уралом.
На презентации робота-врача присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
По поручению главы региона федеральный центр травматологии увеличил объемы оказания медицинской помощи, после завершения работы в качестве ковидного госпиталя.
Фото: Telegram-канал «Правительство Алтайского края»
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