ГОРНЯК22 14.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Робот-врач: федеральный центр травматологии Алтайской края удивит своих пациентов

Горняк22
13 часов Ago

В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края проводят тестирование робота-врача.

Как сообщает Telegram-канал «Правительство Алтайского края», новая роботизированная система повысит точность движений хирургов в несколько раз. А чем выше точность, тем дольше живет эндопротез.

Подобная высокотехнологическая помощь – единственная за Уралом.

На презентации робота-врача присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По поручению главы региона федеральный центр травматологии увеличил объемы оказания медицинской помощи, после завершения работы в качестве ковидного госпиталя.

Фото: Telegram-канал «Правительство Алтайского края»

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Барнаул 

Алтайская правда

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