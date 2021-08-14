ГОРНЯК22 14.08.2021
Коронавирус

Горняк22: 26 человек умерло от ковида в Алтайском крае

Горняк22
13 часов Ago

В Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировано 273 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 150 человек, умерло 26.

Как сообщает оперштаб, по состоянию на 13 августа на лечении в ковидных госпиталях находится 2 842 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, еще 481 пациент – с вирусной пневмонией. Из них тяжелобольных – 774 человека, а подключено к ИВЛ – 225. Кроме того,  51 "бессимптомник" и 532 пациента с вирусной пневмонией наблюдаются амбулаторно.

В распоряжении краевого Минздрава находятся 4686 коек, из них 3492 подключено к кислороду и 337 оборудовано аппаратами ИВЛ.

Больше всего заболевших за минувшие сутки в Барнауле – 78, Бийске – 37, Рубцовске – 23, Заринске – 14.

Из 65 669 заболевших человек, в 15 672 случаях ковид выявили у больных внебольничной пневмонией, у 41 553 – у заболевших ОРВИ,в  8 444 случаях у пациентов с бессимптомным течением.

Всего в Алтайский край поступило 637 903 комплекта вакцины. На утро 13 августа прививается 546 913 человек, из них 117 917 человек получили только первый комплект вакцины, 428 389 человек привиты полностью. Еще 607 человек повторно вакцинированы.

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Алтайская правда

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