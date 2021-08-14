ГОРНЯК22 14.08.2021
Коронавирус

Горняк22: В Барнауле заработают три новые поликлиники

Горняк22
13 часов Ago

В ближайшие годы в Барнауле откроют три новые поликлиники.

Один из будущих объектов – новое здание городской поликлиники №14 планируют уже открыть в конце 2022 года. Предполагается, что медучреждение смогут посетить 900 пациентов за одну смену.  За этой поликлиникой будет закреплено 75 тысяч взрослого населения. Об этом сообщил телеграм-канала правительства Алтайского края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил стройку медучреждения и обсудил с руководством краевого Минздрава стратегию развития здравоохранения в регионе.

Еще две современные поликлиники  — в Индустриальном и Центральном районах – планируют построить до конца 2025 года. Где именно они будут располагаться пока не сообщают.

Фото: телеграм-канал правительства Алтайского края

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бийский завод обеспечит паровыми котлами нефтеперерабатывающее предприятие из Краснодарского края

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Робот-врач: федеральный центр травматологии Алтайской края удивит своих пациентов

Горняк22: Робот-врач: федеральный центр травматологии Алтайской края удивит своих пациентов

Горняк22
13 часов Ago
В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края проводят тестирование робота-врача. Как сообщает Telegram-канал «Правительство Алтайского края», новая роботизированная система...
Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поговорил с главврачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поговорил с главврачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Горняк22
13 часов Ago
13 августа глава Алтайского края Виктор Томенко посетил Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Губернатор региона в ходе рабочей поездки...
Алтапресс: Как в Барнауле на фоне пандемии коронавируса удалось справиться с безработицей. Инфографика

Алтапресс: Как в Барнауле на фоне пандемии коронавируса удалось справиться с безработицей. Инфографика

Горняк22
13 часов Ago
Пандемия коронавируса, ставшая реальностью весной 2020 года, оказала существенное влияние на рынок труда. Барнаул в этом отношении не стал исключением. Однако столкнувшись с ростом...
Алтапресс: На МатчТВ назвали главных соперников «Динамо-Барнаул» в элитном раунде Кубка России

Алтапресс: На МатчТВ назвали главных соперников «Динамо-Барнаул» в элитном раунде Кубка России

Горняк22
13 часов Ago
13 августа в прямом эфире телеканала «МатчТВ» прошла жеребьевка элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу, в котором «Динамо-Барнаул» встретится с двумя клубами РПЛ И ФНЛ....

Читать по теме:

ВТОПЕ: