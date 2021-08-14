Горняк22: В Барнауле заработают три новые поликлиники

В ближайшие годы в Барнауле откроют три новые поликлиники.

Один из будущих объектов – новое здание городской поликлиники №14 планируют уже открыть в конце 2022 года. Предполагается, что медучреждение смогут посетить 900 пациентов за одну смену. За этой поликлиникой будет закреплено 75 тысяч взрослого населения. Об этом сообщил телеграм-канала правительства Алтайского края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил стройку медучреждения и обсудил с руководством краевого Минздрава стратегию развития здравоохранения в регионе.

Еще две современные поликлиники — в Индустриальном и Центральном районах – планируют построить до конца 2025 года. Где именно они будут располагаться пока не сообщают.

Фото: телеграм-канал правительства Алтайского края

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Барнаул

Алтайская правда