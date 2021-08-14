ГОРНЯК22 14.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поговорил с главврачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Горняк22
13 часов Ago

13 августа глава Алтайского края Виктор Томенко посетил Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Губернатор региона в ходе рабочей поездки встретился с главным врачом медучреждения Владимиром Пелеганчуком и обсудил вопрос развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Алтайском крае.

«По вашему поручению, Виктор Петрович, мы наверстали отставание по объемам оказания плановой помощи после того, как центр завершил работу в режиме ковидного госпиталя», — сказал в беседе с Губернатором главврач.

В пресс-центре правительства региона отмечают, что специалисты центра травматологии проводят 8,5 тысяч операций в год. Из 60 тысяч операций, проведенных врачами центра, 35 тысяч операций сделали нашим землякам.

Сегодня в федеральном центре тестируют новую роботизированную систему, которая позволяет хирургам произвести высокоточную подготовку костной ткани к операционному вмешательству. Благодаря новому современному оборудованию в несколько раз повышается точность движений врача при проведении операции. Прочесть подробнее о враче-роботе вы можете здесь.

Фото: Антон Федотов

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Барнаул 

Алтайская правда

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