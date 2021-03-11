Горняк22: В Алтайском крае выплатили страховки за смерть 6 медиков с COVID-19

Шесть страховых выплат за летальные исходы, связанные с COVID-19, получили родные медиков в Алтайском крае. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Еще по четырем случаям расследование на стадии завершения. Наличие выгодоприобретателей в соответствии с действующим законодательством определяется Фондом социального страхования РФ», — пояснил глава краевого Минздрава.

По его словам, связь смерти с исполнением профессиональных обязанностей устанавливается межведомственной комиссией. В нее входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения.

«Минздрав не имеет права участвовать и вмешиваться в решения комиссии. Задача наших специалистов — осуществлять контроль медорганизаций по своевременности предоставления документов», — пояснил он.

Напомним, страховые выплаты медикам, заразившимся коронавирусом или умершим от этого заболевания, утверждены указом президента РФ №313 от 6 мая 2020 года. Страхованию подлежат врачи, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи.

Сумма варьирует от 68,8 тысячи рублей до 2,06 млн рублей в зависимости от тяжести последствий заражения. Смерть медработника от коронавируса оценена в 2,75 млн рублей.

Алтайская правда