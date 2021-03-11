Горняк22: 21 тыс. жителей Алтайского края стоят в листе ожидания на прививку от COVID-19

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае привить от коронавируса планируется 60% населения, или более 1 млн человек. Уже поставили прививки свыше 65 тысяч жителей. Из этого числа — порядка четырех тысяч медиков и двух тысяч работников образовательных учреждений.

«Очень активно идут на вакцинацию жители старше 60 лет. Запись идет через Госуслуги или по телефонам колл-центров поликлиник. В настоящий момент в листе ожидания находятся почти 21 тысяча человек», — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Всего в край поступило 80 тыс. 642 дозы вакцины от COVID-19. По словам главы алтайского Минздрава, распределением занимается федеральное министерство здравоохранения в зависимости от количества населения и объемов производимой вакцины. Следующую поставку в регионе ожидают до конца марта.

В настоящий момент в прививочной кампании участвуют 83 медицинских организации. Задействованы 9 мобильных ФАПов для вакцинации населения малых сел и два мобильных комплекса в Барнауле. Эти меры позволяют ежедневно в рабочие дни прививать свыше 2 тысяч человек.

Алтайская правда