Горняк22: 124 жителя Алтайского края заразились коронавирусом за сутки

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 124 случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 104 пациента. Умерли 11 инфицированных – в десяти случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти., сообщили 10 марта в оперштабе региона.

Сейчас проходят лечение в госпиталях 1 тыс. 352 инфицированных и 515 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 342 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 107 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 44 тыс. 805 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 40055 человек. Умерли 2449 пациентов (в том числе непосредственно от коронавируса – 1603).

Коронавирус за сутки выявлен:

Барнаул – 24,

Бийск – 11,

Рубцовск – 10,

Камень-на-Оби – 9,

Бийский район — 6,

Мамонтовский район – 6,

Новоалтайск — 5,

Поспелихинский район – 5,

Кулундинский район – 4,

Калманский район — 3,

Косихинский район — 3,

Краснощековский район — 3,

Павловский район – 3,

Алейск — 2,

Заринск — 2,

Благовещенский район — 2,

Ключевский район — 2,

Курьинский район — 2,

Локтевский район — 2,

Новичихинский район — 2,

Первомайский район — 2,

Ребрихинский район — 2,

Родинский район — 2,

Славгород — 1,

Алейский район — 1,

Алтайский район — 1,

Волчихинский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Заринский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Крутихинский район — 1,

Кытмановский район — 1,

Михайловский район — 1,

Немецкий национальный район — 1.

Алтайская правда