Горняк22: 124 жителя Алтайского края заразились коронавирусом за сутки

Фото Андрей КАСПРИШИН
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 124 случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 104 пациента. Умерли 11 инфицированных – в десяти случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти., сообщили 10 марта в оперштабе региона.
Сейчас проходят лечение в госпиталях 1 тыс. 352 инфицированных и 515 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 342 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 107 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 44 тыс. 805 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 40055 человек. Умерли 2449 пациентов (в том числе непосредственно от коронавируса – 1603).
Коронавирус за сутки выявлен:
- Барнаул – 24,
- Бийск – 11,
- Рубцовск – 10,
- Камень-на-Оби – 9,
- Бийский район — 6,
- Мамонтовский район – 6,
- Новоалтайск — 5,
- Поспелихинский район – 5,
- Кулундинский район – 4,
- Калманский район — 3,
- Косихинский район — 3,
- Краснощековский район — 3,
- Павловский район – 3,
- Алейск — 2,
- Заринск — 2,
- Благовещенский район — 2,
- Ключевский район — 2,
- Курьинский район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Новичихинский район — 2,
- Первомайский район — 2,
- Ребрихинский район — 2,
- Родинский район — 2,
- Славгород — 1,
- Алейский район — 1,
- Алтайский район — 1,
- Волчихинский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Крутихинский район — 1,
- Кытмановский район — 1,
- Михайловский район — 1,
- Немецкий национальный район — 1.