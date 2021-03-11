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Коронавирус

Горняк22: 124 жителя Алтайского края заразились коронавирусом за сутки

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 124 случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 104 пациента. Умерли 11 инфицированных – в десяти случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти., сообщили 10 марта в оперштабе региона.

Сейчас проходят лечение в госпиталях 1 тыс. 352 инфицированных и 515 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 342 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 107 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 44 тыс. 805 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 40055 человек. Умерли 2449 пациентов (в том числе непосредственно от коронавируса – 1603).

Коронавирус за сутки выявлен:

  • Барнаул – 24,
  • Бийск – 11,
  • Рубцовск – 10,
  • Камень-на-Оби – 9,
  • Бийский район — 6,
  • Мамонтовский район – 6,
  • Новоалтайск — 5,
  • Поспелихинский район – 5,
  • Кулундинский район – 4,
  • Калманский район — 3,
  • Косихинский район — 3,
  • Краснощековский район — 3,
  • Павловский район – 3,
  • Алейск — 2,
  • Заринск — 2,
  • Благовещенский район — 2,
  • Ключевский район — 2,
  • Курьинский район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Новичихинский район — 2,
  • Первомайский район — 2,
  • Ребрихинский район — 2,
  • Родинский район — 2,
  • Славгород — 1,
  • Алейский район — 1,
  • Алтайский район — 1,
  • Волчихинский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Крутихинский район — 1,
  • Кытмановский район — 1,
  • Михайловский район — 1,
  • Немецкий национальный район — 1.

Алтайская правда

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