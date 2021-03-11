Горняк22: В Алтайском крае произошел сдвиг подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Алтайском крае наблюдается сдвиг традиционного периода подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всплеск их приходился, как правило, на конец января – начало февраля. Но в этом году обстановка более спокойная, да и гриппа нет.

«Вероятно, настоящая ситуация связана с действующими ограничительными мероприятиями, достаточно высоким уровнем иммунизации населения против гриппа (59% от численности населения) и особенностями взаимодействия возбудителя COVID-19 с возбудителями гриппа и ОРВИ в популяции людей на современном этапе», — ответил на вопрос «Алтайской правды» министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Он также подчеркнул, что система здравоохранения находится в «боевой готовности». Так, сформирован запас лекарственных препаратов и сохраняется возможность развертывания коечного фонда. Проводится мониторинг ситуации, так как вероятность подъема заболеваемости сохраняется.

По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю в крае зафиксировано 17,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 10,7% выше показателей предыдущей семидневки. Превышение эпидемического порога отмечается среди взрослого населения. При лабораторных исследованиях циркуляция вирусов гриппа не регистрируется.

Алтайская правда