ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае произошел сдвиг подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

В Алтайском крае наблюдается сдвиг традиционного периода подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всплеск их приходился, как правило, на конец января – начало февраля. Но в этом году обстановка более спокойная, да и гриппа нет.

«Вероятно, настоящая ситуация связана с действующими ограничительными мероприятиями, достаточно высоким уровнем иммунизации населения против гриппа (59% от численности населения) и особенностями взаимодействия возбудителя COVID-19 с возбудителями гриппа и ОРВИ в популяции людей на современном этапе», — ответил на вопрос «Алтайской правды» министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Он также подчеркнул, что система здравоохранения находится в «боевой готовности». Так, сформирован запас лекарственных препаратов и сохраняется возможность развертывания коечного фонда. Проводится мониторинг ситуации, так как вероятность подъема заболеваемости сохраняется.

По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю в крае зафиксировано 17,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 10,7% выше показателей предыдущей семидневки. Превышение эпидемического порога отмечается среди взрослого населения. При лабораторных исследованиях циркуляция вирусов гриппа не регистрируется.

Алтайская правда

Похожая запись

Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае выплатили страховки за смерть 6 медиков с COVID-19

Мар 11, 2021
Коронавирус

Горняк22: 21 тыс. жителей Алтайского края стоят в листе ожидания на прививку от COVID-19

Мар 11, 2021
Коронавирус

Горняк22: 124 жителя Алтайского края заразились коронавирусом за сутки

Мар 11, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Мар 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar