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Горняк22: Круглосуточная аптека появится в Бийске

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

С 10 марта в Бийске на улице Вали Максимовой,13/1 начинает работать круглосуточная аптека. Она находится около остановки «Детская поликлиника №1».

Как рассказали нам в Центре управления регионом (ЦУР), жители наукограда неоднократно сообщали в соцсетях о серьезной проблеме. Дело в том, что в 200-тысячном городе негде было ночью купить лекарства.

ЦУР обратился в Минздрав региона и мэрию. Были проведены переговоры с сетями. Одна из них пошла навстречу горожанам.

До этого подобные точки работали в городе максимум до 22:00.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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