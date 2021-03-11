Горняк22: Круглосуточная аптека появится в Бийске

С 10 марта в Бийске на улице Вали Максимовой,13/1 начинает работать круглосуточная аптека. Она находится около остановки «Детская поликлиника №1».

Как рассказали нам в Центре управления регионом (ЦУР), жители наукограда неоднократно сообщали в соцсетях о серьезной проблеме. Дело в том, что в 200-тысячном городе негде было ночью купить лекарства.

ЦУР обратился в Минздрав региона и мэрию. Были проведены переговоры с сетями. Одна из них пошла навстречу горожанам.

До этого подобные точки работали в городе максимум до 22:00.

Новости Бийска

Алтайская правда