Горняк22: Создатель британской вакцины: коллективного иммунитета не будет

Создатель британской вакцины AstraZeneca Эндрю Поллард считает, что сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно. Причиной стал новый «дельта»-штамм короновируса.

По словам профессора, существующие вакцины эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и от смерти, но не гарантируют защиту от заражения.

«Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм «дельта» будет заражать тех, кто привился», — цитируют РИА Новости, со ссылкой на The Guardian, руководителя группы по созданию вакцины.

Эндрю Поллард отмечает, что средств полной остановки передачи ковида пока нет и те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с короновирусом.

Также профессор отметил, что даже в случае снижения антител после вакцинации, иммунная система сохранит в себе «знания» о встрече с COVID-19 в течение десятилетий, что обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом в дальнейшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В сентябре уже могут зарегистрировать детский «Спутник V»

Алтайская правда