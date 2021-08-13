ГОРНЯК22 14.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Российская вакцина «Спутник V» в шаге от признания ВОЗ

Горняк22
20 часов Ago

Всемирная организация здравоохранения в настоящий момент проводит юридические процедуры, связанные с оценкой вакцины «Спутник V».

Если российская вакцина пройдет все юридические процедуры, она будет рекомендована ВОЗ для применения наряду с другими европейскими вакцинами.

«По «Спутнику» процесс [одобрения заявки] продолжается, мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Дату завершения оценки мы пока сказать не можем», цитирует ТАСС слова помощника гендиректора ВОЗ Марианджелы Симао.

В настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь вакцин:

  • вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac;
  • вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии;
  • препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson;
  • вакцина американской компании Modern;
  •  два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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Алтайская правда

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