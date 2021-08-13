Горняк22: За сутки от COVID-19 скончались 25 человек: главное о коронавирусе на 12 августа

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 275 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 158 пациентов, умерло 25 человек.

По данным оперштаба на 11 августа в инфекционных госпиталях лечатся с коронавирусной инфекцией 2 847 человек и еще 495 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 746 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 232.

Кроме того, 56 «бессимптомников» проходят амбулаторное лечение. Еще 459 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Краевой минздрав развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3 492, с ИВЛ – 337. В резерве 1 344.

За все время эпидемии в Алтайском крае заболели 65 396 человек. В 15 631 случае коронавирус выявили у больных внебольничной пневмонией, в 41 325 случаях – у заболевших ОРВИ, 8 440 у «бессимптомников».

Всего в Алтайский край поступило 637 903 комплекта вакцины. На утро 12 августа в Алтайском крае вакцинируется 540 402 человека. 117 042 человека получили первый компонент вакцины, 422 820 человек полностью привиты. Повторно прививаются 540 человек.

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Алтайская правда