Горняк22: Молчание – золото: короновирус распространяется при разговоре

Ученые Национального университета Сингапура в ходе исследования пришли к выводу, что короновирус у некоторых людей при разговоре передается даже сильнее, чем при чихании и кашле.

Об исследовании, опубликованном в журнале The Straits Times, сообщает ТАСС.

По словам группы ученых, «образующиеся во время дыхания, разговора и пения мелкие частицы, содержат даже больше вирусных элементов, чем крупные частицы». Часть пациентов, участвующих в исследовании, «выделяла больше вируса, именно при разговоре». Ученые связывают это с тем, что в беседе люди «зачастую непроизвольно повышают голос».

Также было отмечено, что на распространение короновируса влияет дистанция между людьми и циркуляция воздуха в помещении, которая зависит, в том числе, от расположения мебели и наличия вентиляторов. Все эти факторы уменьшают концентрацию опасных элементов

Вместе с этим ученые призвали сохранять масочный режим и на улицах, и в помещении.

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Алтайская правда