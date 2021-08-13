Горняк22: Лекарство от старости: хорошие привычки, чтобы не стареть

В журнале Clinical Dermatology, который цитирует ФАН, появился перечень основных причин, которые приводят к старению организма.

Помимо различных косметических средств всего несколько полезных привычек, помогут сохранить вам молодость.

Продукты с высоким содержанием сахара могут ускорить старение. Сладости и газировка нарушают выработку коллагена и эластина, которые отвечают за процессы старения. Отказ или ограничение количества сладкого — точно не будет вредным советом.

Употребление алкоголя пагубно влияет на кожу: возникают воспаления и разрывы капилляров. Рядом с алкоголем традиционно расположилась и другая вредная привычка – курение. В табачном дыме содержится много токсинов, которые приближают старение.

Дефицит сна и регулярные недосыпы мешают организму запускать процесс регенерации и восстановления.

Ускорить увядание кожи может чрезмерное увлечение загаром. Ультрафиолет пагубно влияет на внешний вид и молодость кожи.

Также одна из причин быстрого старения – постоянный стресс.

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Алтайская правда