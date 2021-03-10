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Горняк22: В чем уникальность новой вакцины, зарегистрированной в России

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Вакцина «КовиВак», созданная центром им. М. П. Чумакова, получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ. По словам разработчиков, у нее облегченный состав, что снижает вероятность аллергический реакции.

Благодаря облегченному составу, у людей, получивших прививку, не бывает тяжёлых реакций на неё. Побочных эффектов почти нет: разве что боль в месте инъекции на время появляется менее чем в 15% случаев.

Работа по созданию вакцины началась в конце марта 2020 года. Для этого ученые получили вирус из больницы в Коммунарке. Сейчас две фазы клинических испытаний успешно преодолены. В марте начнется третья.

Если первая партия успешно пройдет контроль качества, то уже во второй половине этого месяца «КовиВак» может выйти на российский и международной рынок.

Алтайская правда

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