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Коронавирус

Горняк22: 14 человек с ковидом умерли за сутки в Алтайском крае

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 122 новых случая заболевания ковидом. Выздоровело 96 пациентов, умерло 14 человек с таким диагнозом, из них у 11-и коронавирус стал причиной ухода из жизни.  

За весь период пандемии в регионе насчитали более 4,6 тыс. человек, у которых был положительный тест на COVID-19. Среди них более 3 тыс. детей. Выздоровели 39,9 тыс. пациентов, умерло 2,4 тыс. – все взрослые (коронавирус стал причиной смерти в 1,5 тыс. случаев).

По данным на 9 марта, в ковидных госпиталях лечатся 1349 человек, у которых тесты на ковид были положительными. Там же находятся более 500 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии 340 человек, к ИВЛ подключены 106.

40 человек бессимптомных носителей лечатся амбулаторно. Еще на домашнем стационаре более 500 человек с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

За минувшие сутки в Барнауле зарегистрированы 33 новых случая, в Бийске и Рубцовске – по 14 заболевших, в ряде других городов и районов – от одного до восьми.

Барнаул 

Алтайская правда

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