Горняк22: 65 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

64 тыс. 959 жителей Алтайского края поставили прививки от коронавирусной инфекции. Такие данные 9 февраля предоставили в оперштабе региона.

В том числе первую прививку препарата «Спутник V» получили 64 тыс. 959 человека. У 27 тыс. 127 жителей комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.

Общее количество поставленной антикоронавирусной вакцины составило 80 тысяч 642 комплекта. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 млн 231 тыс. 732 человека.

Алтайская правда